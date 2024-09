Kao da nema ljudskosti u sebi: Bebica žestoko prekoreo Terzu zbog flerta sa Sofijom, poručio Milici da bude jaka! (VIDEO)

Osudio ga!

Darkov naredni sagovornik u Šiša baru je Nenad Macanović Bebica. On je progovorio o flertu Terze i Sofije te ga žestoko prekoreo zbog njegovog nemarnog ponašanja i smanjenog razmišljanja o trudnoj Milici.

Kako se nosiš sa glasinama o Škatariću i Teodori? -pitao je Darko.

Ja sam čuo da se ona poveravala Sofiji, mene to ne zanima, ja znam od koga to kreće i verujem da je krenulo od Sofije. Mislim da se dešava da se Sofija poveravala Teodori kao i ona njoj i mislim da je Sofija pustila tu priču da bi Teodora namerno nju odala da bi se saznalo sve o Terzi. Dešava se da se čeka trenutak da priznaju simaptije jedno drugom, čak su igrali igru neku gde je Terza lizao stomak Sofiji što je meni užasno. Ja sam sav naježen jer sam neko ko se ovde sprijateljio sa Milicom, i napolju smo se čuli stalno i viđali i onako baš me pogađa što to radi i čekam trenutak da to počne da mogu svašta da mu kažem. Izgleda mi kao da nema ljudskosti u sebi i baš mi je strašno jer je devojka u drugom stanju i napolju je sama i vidi šta se dešava -rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja