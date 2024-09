Prekor zbog mešanja u brak: Mateja osudio Zeca jer je flertovao sa Jelenom, Ćuba ne skida osmeh sa lica (VIDEO)

Osudio ga!

Upravo je počela emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić.

- Marko i ja smo bili jako bliski od prvog dana, međutim mi zaspemo i ostanemo bez hrane. Čovek je alav, on je veliki čovek i treba mu više hrane, ali treba da ima osećaja za druge ljude. Rekao mi je da sam ja trolična, to nije istina. Ćubu ću sačuvati jer je on jedan dobar dečko - rekla je Aleksandra.

- Ja ne znamko je doveo ovog bolida Zeca u rijaliti, ako je Marko Đedović ja ću ga blokirati. On je ovde glavni cirkus u kući, ali Ćubu ću sačuvati - rekla je Milena.

- Meni je glupo što je Zec pokušao da se meša u brak Jelene i Ivana obzirom da je on baš bio blizak sa njom. Ćuba mi je totalno ludilo mozga, fin je i pristojan momak, a on svakoga oladi na finjaka - rekao je Mateja.

Autor: N.P.