Ovo je čekala cele noći: Mateja se najlepšim rečima obratio Sofi, ona ne skida osmeh s lica! Anđela ni na ovu nominaciju nije ostala imuna... (VIDEO)

Nahvalio j e kao nikad nikog!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mateji Matijeviću.

- Ti si za mene preposebna osoba, u mojim očima si jedna jako pametna mlada devojka. Našla si se ovde sa nama u drugom mentalitetu, druga država, daleko od svojih, snašla si se i mislio sam kad si ušla da nećeš progovoriti reč. Mnogo sam te zavoleo, mnogo volim da provodim vreme sa tobom. Ja u ovome ne vidim tvoju krivicu. Jedino što mogu da ti zamerim je tvoj poriv da samu sebe odbraniš i nedostaje ti taj karakter da pokažeš stav u određenom momentu. Ti kao da si jedina devojka u kući koja brine da sutra treba neko da je oženi. Ti si u mojim očima za koga imam samo reči hvalem, ništa loše nisi pokazala. Nisi smela da dozvoliš neke stvari, a to je taj stav. Mislim da ti je Gastoz izrazito drag, on ti se našao ovde kad si ušao - rekao je Mateja.

- Prenala mi je pozdrav od zajedničke drugarice - našalio se Gastoz.

- Od zajedničke drugarice?! - urlala je Anđela.

- Ju, ju, ju - smejao se Gastoz.

- Ovde se sad sve okrenulo protiv nje, svi je napadaju, govore je da je folirant - rekao je Mateja.

- Ko nju napada? - umešala se Sofija.

- Ljudi bacaju pod sumnju njen moral, Kačavenda kaže da je dobro savladala jezik i da zna sleg, pa da je namazana. Mislim da kad smo išli kod Drveta da nije lepo to što je bubnula za Gastoza i to nije smela tad da uradi. Pričaju da je ta priča od februara, rekla je ovde da nikad nije bila zaljubljenija u životu, a za njen rođendan u maju je moja porodica njoj poslala poklone i najbitnije mi je da oni ne vide nju kao foliranta prema meni. Ja sam neko ko će da bude tu za tebe do kraja. Tvoj odnos prema meni je savršen, znam koliko si iskrena prema meni. Preslatko mi je bilo kad si rekla na radiju da ne možeš da veruješ da se nisam zaljubio u tebe. Tvoj i moj odnos je prijateljstvo, biće prijateljstvo i to je to - rekao je Mateja, a onda nastavio o Gastozu:

- Iako se poznajemo od spolja, imali smo jake krivine, ali nikad nismo predstavljali odnos da smo neki prijatelji - rekao je Mateja.

- Gastoz je rekao da si neprijatelj naše veze - dodala je Anđela.

- Ne mogu da živim od bivših devojaka - poručio je Gastoz.

- Mi se jako gotivimo, mislim da bi on mene preskočio u svakoj mogućoj situaciji. On ne zna da li imam nešto prema Sofi i lagano bi ušao u taj odnos. Što se tiče Anđele takođe znao je da smo bili zajedno, kad smo prvi put bili nominovani ponudio joj je čaj, a ja sam možda hteo da se vratim u taj odnos. Tako sam prepoznao da mu ni Pavle nije bio bitan i zato komentarišem da mu je sve rijaliti. Gastoz nije naivan, 15 godina je na estradnom nebu, egomanijak je, on mora da bude u centru pažnje, mora da bude glavna tema... Ja sam osetio u vazdugu da između njih ne postoji emocija, nikad nije preraslo u "volim te". Nominujem Gastoza - rekao je Mateja.

Autor: A. Nikolić