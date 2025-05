Cvetaju ruže: Mateja priznao da mu se dopada Sofi, ona ne skida osmeh! (VIDEO)

Oseća se prelepo!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Sofi Tikačenko i Mateju Matijevića,

- Kako ti se sviđaju Anđela i Gastoz? - upitao je Terza.

- Ne dopada mi se šta se dešava. Gastozu nije bitno da li je Anđela bila sa Pavlom ili ne. Ja se slažem da Anđela nije ispala okej, ali on je kao njen dečko trebao da je zaštiti. On je rekao juče da joj apsolutno veruje, ali ja mislim da on od prvog dana verovao da su oni bili zajedno - rekao je Mateja.

- Šta misliš o Pavlu? - upitao je Terza.

- Meni je Anđela ispala čudna i njena reakcija, mislim da je ili bilo muvanje ili ga je ona iskorišćavala - rekao je Mateja.

- Da li je to istina ili ne, ja to ne mogu da znam - rekla je Sofi.

- Meni Pavle ne ispada tu okej jer se Pavle oglašava - rekao je Mateja.

- Sofi kako ti je u druženju s Matejom? - upitao je Terza.

- Bila sam par nedelja loše, ali sad mi je bolje. Ja sam i dalje zaljubljena u Mateju i nadam se da će to brzo proći - rekla je Sofi.

- Ja volim da pričam s njom o svemu, razgovarali smo milion puta. Ona je meni sve draža i ne znam šta da ti kažem. Probao sam da se razdvojimo, ali bilo mi je teško. Ja ne mogu da kažem da se meni ova devojka ne sviđa i hoću da izađem odavde i mi ćemo svakako provoditi vreme napolju - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić