Totalni preokret: Mateja odlučio da podigne ručnu, ništa od veze sa Sofi! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Slađu Lazić.

- Šta ćeš sad kad te u Eliti više niko neće, pa i Brokoli je otišao kod Teodore? - glasilo je pitanje.

- Ja sam problem jer sam časna i moralna devojka koja ne dozvoljava muškarcima da joj dotaknu bilo šta. Jedan gledalac je bio u pravu kad mi je rekao da treba kriterijumi da mi porastu, a evo sad rastu i Terza je moj izbor do kraja - rekla je Slađa.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Kakva si ti profuknjača da na Nenadove oči se ljubiš i grliš sa drugim muškarcem? Fuj, fuj, odronu - glasilo je pitanje.

- Slažem se. Shvatam šta sam radila i to je to. Objasnila sam zašto sam to uradila, nemam šta da komentarišem - rekla je Teodora.

- Ne postoji opravdanje šta god da kaže - dodao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Mateju Matijevića.

- Šta se desilo pa si samo dva dana nakon izjave da Sofi i ti idete ka nečemu presekao šansu za ljubav? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da nam je odnos više od prijateljstva, ali sam nakon tog dana seo da razmišljam i doneo sam odluku da ću da prevagnem tamo ili vamo. Odlično mi je ovako , ne bih ulazio ni u šta. Meni je ona nenormalno draga, volim da provodim vreme sa njom, ali nisam spreman za vezu. Opekao sam se 1000 puta u rijalitiju, posle ću da se izvlačim i da izmišljam razloge. Ja unapred razmišljam, ne želim da je povređujem i mislim da je fer ovako. Rekao sam joj da razgovaramo o našem odnosu, iskreno sam joj rekao kako stvari stoje i ona je rekla da se slaže. Rekla mi je da je počela da razmišlja o tome i da sam joj na vreme rekao. Tako sad stvari stoje, ne znam šta će da bude. Dogovorili smo se da ništa nećemo da menjamo i i dalje ćemo da provodimo vreme zajedno - pričao je Mateja.

- Krenula sam da razmišljam o tome posle pitanja i razgovora sa Mićom. Mi smo malo preterali i izašli sa drugarskog puta i za sad smo odlučili da se malo ograničimo u zagrljajima da se to ne bi tumačilo pogrešno. Ne mogu da kažem da ništa ne osećam, ali ne mogu ni da kažem da sam zaljubljena - rekla je Sofi.

