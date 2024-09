Sumirao utiske: Petar Ilić progovorio o žestokom sukobu sa Jelenom nakon ispadanja, pa imenovao novog vođu! (VIDEO)

Za njega je učešće u Eliti završeno!

Nakon što je dobio najmanju podrđku publike, Petar Ilić napustio je Elitu, a potom se zaputio u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević.

On se osvrnuo na svoje učešće, nakon čega je otkrio kakvo mišljenje ima o učesnicima.

- Petre, sad ću ti dati da napišeš pismo u kom ćeš imanovati novog vođu - kazala je voditeljka.

- Meni je onaj sukob sa Jelenom bio fenomenalan, od prvog, do poslednjeg momenta. Ona nije pokazala nikakvu kulturu, ne čudi me jer me je najviše vređala - kazao je Petar.

Autor: S.Z.