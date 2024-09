Kopiraš Anđela, ali on je bio folirant do kraja: Jelena izrešetala Mateju kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Jelena rešila da ne ćuti!

U toku je 'Podela budžetaa' Jelene Ilić. Ona je mali budžet dala Mateji Matijeviću koga je uporedila sa Anđelom Rankovićem.

- Mateja iskreno mislim da si ušao sa nekim planom ovde i da reči Uroša Stanića dolaze na svoje. Imaš taj neki model ponašanja kao Anđela Rankovića, on je bio folirant i do kraja folirao, mislim da si baš zato ti ušao u odnos sa Aneli kao i on sa Anitom - rekla je Jelena.

- Ja ne mislim tako, ako neko ima sličan model ponašanja to je druga stvar. Ja nikoga ne kopiram - rekao je Mateja.

- Moram da kažem da je Uroš najveći provokator, ali da je uvek imao mišljenje o svakome. On je prošle godine provocirao svakoga, ali mislim da je okej i dajem mu srednji budžet - rekla je Jelena.

- Ja nikada nisam bio ulizica - rekao je Uroš.

- Mioni i Ša moram da dam srednje budžete, ja njih jako poštujem i mi se nikad nismo svađali. Mislim da Ša svojim ponašanjem daje za pravo da Mionu spajaju sa drugim ljudima - rekla je Jelena.

- Hvala ti - rekla je Miona.

- Srednji budžet ću dati Anđeli, moram da kažem da te ja nikada nisam osudila i nisam rekla ružnu reč za tebe, ali me je poovredilo kada si skočila i mene osudila za neke stvari koje si ti uradila - rekla je Jelena.

Autor: N.P.