Ne može da je opere ni Sava ni Dunav: Zorica Marković zagrmela po Anđeli Đuričić, pa nazvala Terzu seoskim đilkošom! (VIDEO)

Njen oštar jezik uvek je pravi haos u rijalitiju!

Popularna pevačica i bivša rijaliti učesnica Zorica Marković, uključila se uživo u emisiju 'Pitam za druga' na Red Tv. Ona je prokomentarisala sve aktuelne teme koje se dešavaju u najpopularnijem rijalitiju 'Elita 8'.

Trenutno su najzanimljvija tema u rijalitiju Anđela i Gastoz, da li misliš da će ući u vezu?

Uspeće tu Gale ali sa malo muke. Ona se njemu dopada, on voli te visoke mršave devojke mada se ona pere ali ne može da je opere ni Sava ni Dunav.

Kako komentarišeš flert Terze i Sofije?

Meni je samo žao Milice, mislim da je to zaista jadno i bedno šta on radi i na kraju će izgubiti sve, vidim da iz dana u dan idu sve dalje, on je jedan ozbiljan đilkoš a umislio da je frajer i njemu prija ta pažnja. To je malo primitivno i on to nikako nije smeo da uradi ali to je njegov problem i svako snosi posledice za svoje postupke.

Šta kažeš na Miljaninu trudnoću sa Zolom?

Ja sam mislila da će ona konačno da bude okej ali je stvarno dosta više, zna se da je to od početka osuđeno na propast, izgleda da im Bog ne da da uspeju. Mislim da bi konačno porodica trebala da se pozabavi sa Miljanom i psihičkim stanjem njenim jer je ona jako inteligentna devojka i čak i lepo izgleda tako da da je šteta da se taj potencijal protraći.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja