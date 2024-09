Isplivali detalji ljubavne afere Terze i Sofije: Miljana ih argumentima razvalila, Kačavenda sve ostavila u ŠOKU! (VIDEO)

Njenu podršku nisu mogli ni da sanjaju!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" otvorio je temu o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Reč da komentarišu prvo su dobili njihovi cimeri, koji ih već danima ogovaraju po ćoškovima.

Milena Kačavenda dobila je reč, nakon žestokog sukoba koji je Terza imao sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Ša i ja smo videli momenat, kad smo izlazili iz izolacije, pogledali su u kamere i između dve kamere ju je zagrlio i poljubio. Verujem i kad mi je Slađa rekla da je došlo do poljupca prošlog utorka i da je to videla. Sofija i Teodora su pokrivale jedna drugu. Milica je govorila da svesno ulazi u odnos sa Terzom, a ja mislim da oni nikad ne bi ostalo zajedno da nije došlo do trudnoće. Stao je iza toga i želeo dete, a ja verujem da je njoj sad napolju jako teško. Ja svog muškarca nikad ne bih pustila ovde. Što se tiče Sofije negativno sam je danima komentarisala, nije povukla rikverc, a zna da tip ima verenicu trudnu napolju. Vidim da su oboje reš pečeni, podržavam vezu. Znam da je Terza obezbedio Milicu napolju. Ne mogu da budem za to da se osudi, jer koliko k*rvi se ovde podržalo. Ja ću ovu vezu da podržim - rekla je Milena Kačavenda.

- Miljana, šta je sve do tebe došlo? - upitao je Milan Milošević.

- Sve bih se složila sa Milenom, osim da podržavam. Ja sam verovala da je njemu stalo do svega toga. Ne mogu da verujem da je tako brzo zaboravio Milicu. Ja znam kako je kad je žena trudna i kad gleda takve stvari. Verujem da ga je Milica ostavila i da Milica preko ovoga neće da pređe. Ovo što se dešava je gore od poljupca. Sofija pokriva Teodoru, a Teodora Sofiju. Ja znam kad Teodora laže i kad napravi blentavu facu. Sofiju sam pogrešno procenila, osim lepote mislim da je loše čovek, proraunata i namazana svim bojama. Od svih muškaraca ona se uhvatila za Terzu. Mislim da ona odlično zna šta radi, prva situacija je bila kad je bila anketa kad je ustala i rekla: "Zašto napadate mene? Terza treba da odbrani naš odnos". Ona je na veoma k*rvinski način uvalila Terzu. Druga situacija je bila sa Anđelom kad je komentarisala za Gastoza, ništa ne radi ona slučajno. Cilj joj je da bude goruća tema. Ona osim lepote ništa ne poseduje. Meni je žao Milice, znam kako joj je. Smatram da ga je ostavila. Gore stvari se dešavaju od poljupca, treća nedelja je - komentarisala je Miljana.

Autor: A. Nikolić