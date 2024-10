Sumnjala je da može da dođe do ovoga: Bebica obelodanio detalje razgovora s Milicom pre Terzinog ulaska! (VIDEO)

Otkrio sve tajne!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prva tema emisije je odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, a reč je dobio Nenad Macanović Bebica.

- Milica je tu isto bitna, njih je troje. Ona nije bila za njegov ulazak, on je potpisao ugovor, dok je ona bila na moru. On joj je rekao ne zanima me nijedna devojka, ulazim da bi kupili stan. Milica je sumnjala da može da dođe do ovoga i ona sumnja kakav će on biti otac, ako je tu nova devojka. Ona nosi najveći teret sad. Odlučila je da rodi dete iz ljubavi prema Terzi, jer ga stvarno voli. Znam kakav je bio naš razgovor - rekao je Bebica.

- Milica je rekla da napolju nikad ne bi bila sa Terzom - rekao je Mića.

- Moje mišljenje je da Sofiju ne zanma Terza, osim zbog priče. Prvo je bio Mateja, Karić i Gastoz. Svesno je pecala temu i upecala tebe. Nisam verovao da će se ovo desiti - rekao je Macanović.

- Svo ste ćutali, a sad morališete - kazao je Mića.

- Ako je to ljubav, podržaćemo, ali ja to ne vidim tako. Ispao je džukela - rekao je Macanović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković