Napisala mi je na ruci da... Dača rešio da više ne ćuti, raskrinkavanje Sofije Janićijević tek kreće! (VIDEO)

Otkrio sve!

Dača Virijević rešio je da više ne ćuti, te je tako otvorio dušu Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić.

- Ja hiljadu puta njih dvoje mirim, ona se na mene naljutila, gleda me i kao: "Šta radiš to?", samo ja ne znam šta sam ja idealizovao u glavi - rekao je Dača.

- Ti se toliko zalažeš za osobu koju ne poznaješ - rekla je Teodora.

- Ja bih zbog vas stao ispred Miljane, brzo zavolim osobe...Ja mislim da ona ne zna šta radi, Sofija - rekao je Dača.

- Ovde ne možeš da muljaš i da petljaš, ovde se sve vidi - rekao je Bebica.

- Do pre nedelju i po dana mi je govorila da je meda porodica, ona meni napiše na ruci da je taj što je bila s njim do dva dana pred ulazak, ušla je ovde da on ni ne zna...Nikada mi nijedno ime nije spomenula, samo mi je Dejana spomenula...Ja sam nju pitao: "Davala si intervjue, kako nije video?", ona mi je rekla: "Nije", meni je to bilo čudno...Poslednje dve nedelje njih dvoje, Terza i ona, jako mute, lažu i mene. Pitao sam je: "Reci mi iskreno, je l' imaš gole fotke?", ona mi kaže: "Kako te nije sramota to da me pitaš?". Ona mene pita: "Je l' može da se desi ovde da se neka drugarica javi ovde i da priča o nekim momcima", to me je pitala pre dva dana, a daje mi sumnju da je mislila na tu Helenu. Ne mogu da lažem više! - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić