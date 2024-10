Ovo je ponižavanje, sa njom ne mogu kao sa drugima: Gastoz prolupao zbog Anđeline hladnoće, udariće joj distancu? (VIDEO)

Da li će otopiti srce ledene kraljice?

Nenad Marinković Gastoz prolupao je nakon što je Anđela Đuričić odbila da ga zagrli. On se žalio na sav glas na njeno ponašanje, a Jordanka Denčić Džordi posavetovala ga je da se distancira od nje i udari joj čežnju, a on to nije hteo ni da čuje.

- Je l' ona n normalna? Ovo je baš ponižavanje i nije u redu. Ne mogu ništa da tražim jer sam rekao da neću, ali ovo je poniženje. Meni će drugari da pomere d*pe zbog ovoga. Ja neću smeti da priđem nekoj ribi. Ona mene pipa kao lek da sam joj doneo - govorio je Gastoz.

- Šta misliš da se malo udaljiš od nje? - pitala je Džordi.

- Radim joj to i uvek dobijem ono što želim, ali ne želim to da radim jer je ranjiva. Ne mogu sa njom kao sa drugima, neću da budem konj. Ja ispadam p*čka u svojim očima, ali možda i u njenim? Istopio sam se sad ja, pa nek a me zagrli i pokupi. Sad ću da joj priđem, ma neću - pričao je Gastoz.

- Udalji se malo. Treba malo više da se potrudiš - rekla je Džordi.

- Do sad bi tri zatrudnele. Šta je ovo? - nastavio je Marinković.

- Treba da se distanciraš, veruj mi - dodala je Džordi.

- Neću da se distanciram. Ja ću da budem gospodin, a onda ću sve da joj naplatim. Ona je mala beba, a mene radi na budalu. Zbog koga sam ja propušio? - nastavio je da kuka Marinković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić