Više ništa neće biti isto!

U toku sinoćnje večeri u Eliti je održana emisija 'Izbor potrčaka' i 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Ovonedeljni vođa Jelena Ilić odabrala je svoje potrčke i omiljenu osobu, nakon čega je Milan Milošević počeo sa još jednim intrigantnim pretresom u kome su pale sve maske.

Voditelj Milan Milošević na samom početku dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu podelu budžeta ovonedeljnog vođe, Jelene Ilić Marinković.

- Podela budžeta je bila ništa. Mene ne zanima da li me je ostavila petu ili sedmu. Moram da demantujem, jer je danas replike davala samo onima koji će joj dati pozitivne komentare, pa sam napustila emisiju. Što se mene lično tiče, to je bila komedija, meni nije rekla ništa što je mislila. Nisam promenila mišljenje o njoj da je kanta. Rekla je da je od mene primila najstrašnije uvrede, jeste, ali u k*rcu. Pominjala je moju mrtvu mamu, a onda sam je nap*šavala do kraja sezone. Moju podelu je prošle godine komentarisala kao fijasko, a ova nije ništa bolje - govorila je Milena.

- Oličenje podele je lažov o lažima, preljubnica o preljubama. Nije dozvolila da par nas replicira, to vidim prvi put. Žena nije mogla da podnese da čuje istinu od nas koji smo je upoznali. Ja da sam hteo nešto... To što sam hteo, to sam i uradio. Ova žena je smehoteka - govorio je Uroš.

Ovonedeljni vođa Jelena Ilić izabrala je svoje potrčke za ovu nedelju.

- U izolaciju idu Sofija i Terza. O njima se najviše pričau kući, bili bi mi zanimljivi - saopštila je Jelena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jeleni Marinković Ilić kako bi izabrala svoju omilenu osobu, koja će sa njom provesti sedam dana u hotelu.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" otvorio je temu o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Reč da komentarišu prvo su dobili njihovi cimeri, koji ih već danima ogovaraju po ćoškovima.

- Ša i ja smo videli momenat, kad smo izlazili iz izolacije, pogledali su u kamere i između dve kamere ju je zagrlio i poljubio. Verujem i kad mi je Slađa rekla da je došlo do poljupca prošlog utorka i da je to videla. Sofija i Teodora su pokrivale jedna drugu. Milica je govorila da svesno ulazi u odnos sa Terzom, a ja mislim da oni nikad ne bi ostalo zajedno da nije došlo do trudnoće. Stao je iza toga i želeo dete, a ja verujem da je njoj sad napolju jako teško. Ja svog muškarca nikad ne bih pustila ovde. Što se tiče Sofije negativno sam je danima komentarisala, nije povukla rikverc, a zna da tip ima verenicu trudnu napolju. Vidim da su oboje reš pečeni, podržavam vezu. Znam da je Terza obezbedio Milicu napolju. Ne mogu da budem za to da se osudi, jer koliko k*rvi se ovde podržalo. Ja ću ovu vezu da podržim - rekla je Milena Kačavenda.

- Sve bih se složila sa Milenom, osim da podržavam. Ja sam verovala da je njemu stalo do svega toga. Ne mogu da verujem da je tako brzo zaboravio Milicu. Ja znam kako je kad je žena trudna i kad gleda takve stvari. Verujem da ga je Milica ostavila i da Milica preko ovoga neće da pređe. Ovo što se dešava je gore od poljupca. Sofija pokriva Teodoru, a Teodora Sofiju. Ja znam kad Teodora laže i kad napravi blentavu facu. Sofiju sam pogrešno procenila, osim lepote mislim da je loše čovek, proraunata i namazana svim bojama. Od svih muškaraca ona se uhvatila za Terzu. Mislim da ona odlično zna šta radi, prva situacija je bila kad je bila anketa kad je ustala i rekla: "Zašto napadate mene? Terza treba da odbrani naš odnos". Ona je na veoma k*rvinski način uvalila Terzu. Druga situacija je bila sa Anđelom kad je komentarisala za Gastoza, ništa ne radi ona slučajno. Cilj joj je da bude goruća tema. Ona osim lepote ništa ne poseduje. Meni je žao Milice, znam kako joj je. Smatram da ga je ostavila. Gore stvari se dešavaju od poljupca, treća nedelja je - komentarisala je Miljana.

Aneli Ahmić i Uroš Stanić zabraovili su na žestok sukob, pa su udružili snage protiv Miljane Kulić. Njih dve su zaratile još tokom emisije, pa su nastavile da urlaju jedna na drugu tokom reklama.

Borislav Terzić Terza priznao je pod pritiskom cimera svoje emocije prema Sofiji Janićijević, te se javno obratio trudnoj Milici.

- Što se tiče Sofije i mene, nisam mogao ništa da ustanem i kažem da petljamo i da mi se sviđa. Svidela mi se, prija mi mnogo... Verovatno sam se i zaljubio. Prošle godine većina zna kakav smo Milica i ja odnos imali, loš i turbulentan. Njene priče šta je radila, umešane porodice, zavoleo sam je. Mi smo od prve večeri legli i zaljubljivanje nije krenulo normalno. Nismo provodili vreme, nego smo samo ušli i vezu. Sve je postala navika. Ja sam govorio da se ona meni nije svidela fizički, jeste njena lepota, kosa, zubi... Milica je ovde govorila da ćemo pred kraj da se raziđemo, da ona hoće da živi svoj život i da hoće da nađe posao. Mi kad smo bili u svađa, prešla je preko izolacije sa Sarom, tad je saznala da je ostala trudna. Ne mogu da kažem da je ne volim kao čoveka i osobu koja nosi moje dete. Ona je meni mnogo draga i volim te, ali... kao nekog ko će da rodi moje dete - govorio je Terza, pa nastavio:

- Imali smo napolju neke svađe, kad smo izašli odavde imali smo ozbiljan problem i svađu sa mojim ocem jer on nju nije prihvatio i nije hteo da ona dođe u kuću zbog svega što se ovde iznelo o njoj. Sedam dana pred ulazak bili smo kod ujaka, moj otac je tu bio, upoznali su se i opet je on meni rekao da je to njegovo unuče... Nije to bilo od srca kako je on meni rekao. Stao je uz mene i kad sam imao svađu sa Miljanom u "Narod pita" rekao je da će da stane uz mene i da može da dođe od nas, ali nije to to. Nas je dete primirilo, moram iskreno da pričam. Nisam mogao da ustanem posle sedam dana, morao sam i sa njom da pričam. Mi smo pričali u šiframa, moram da je zaštitim. Znam da je mene Milica ostavila, imali smo dogovor za bilo koju bliskost da smo završili. Ja nisam hteo da uđem ovde, ušao sam da obezbedim dete - rekao je Terza.

Prva tema emisije je odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, a reč je dobila Sofija Janićijević.

- Ne, znaš kako, ja sam njega izlečila kad je bio bolestan i verovatno je to sve krenulo tad. Drago mi je da je priznao emocije, hvala mu što je zaštitio mene i sebe. Trenutno nema ništa između nas, jedino taj poljubac. Znala sam za to njegovo emotivno stanje, zato sam se povukla. Ne ograđujem se od njega, ali previše je rano za bilo šta. Ako sve bude bolje, videćemo. Ovo sve ide kako treba, ali posle ovog priznanja mi je još draži i lepši - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu u emisiji "Pretres nedelje", kako bi izneo svoje mišljenje o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, kao i o osećanjima koje su večeras jedno drugom priznali.

- Dosta su ispričali ono što sam imao i ja u glavi da kažem. Jednu stvar niko nije rekao, nadam se da Milica gleda neku seriju. Ša i Terza, trudna ili ne prevara je, varali ste i vi. To se zove prevara. Ružan vam je rečnik, trudnica, izbacite to. Sofija ima ozbiljnu težinu sad, jer je on ovo rekao. Devojka je u drugom stanju i to što si ostavio kartice, plašim se da nećeš videti ni kartice, a ni dete - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević otkrio je takmičarima "Elite" da Nenad Aleksić Ša ima fotografije sa Ivom Ilić, iako se ponašao kao da je ne poznaje kad se uselila u Belu kuću, zbog čega je najviše pobesnela Miona Jovanović.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najumišljenije takmičare. On je saopštio da se na prvom mestu našao Ivan Marinković. Reč je dobio Nenad Marinković Gastoz.

- Nema dušu, nema pokriće. Umišljen jeste, samo da mu kažem nešto, neverovatno me nervira kad potencira svoj stan, kao da je penthaus. Sredio je stan, živela je kod njega, a on priča kao da je ne znam šta uradio. Vidi se da je samo jednoj osobi pomogao. Stvarno je bedno da tako priča za svoju bivšu ženu - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević izneo je rezultate ankete za prvu najsikreniju osobu ''Elite 8''.

- Prvo mesto osvojio je Nenad Marinkovič Gastoz, Anđela prokomentariši - rekao je Milan.

- Iskren je prema meni otpočetka, pogrešila sam u proceni. Drago mi je što je na ovoj listi, zaslužio je da bude broj jedan - rekla je Anđela.

U toku sinoćnje večeri, ovonedeljni vođa Jelena Ilić, izabrala je za potrčke Borislava Terzića Terzu i Sofiju Janićijević kako bi razrešili svoj odnos. Njena namera da se zbliže je prošla uspešno s obzirom na to da se Terza odmah primakao Sofiji, zagrlio je, te su se nakon toga smeškali pribijeni jedno uz drugo dok nisu zaspali.

Autor: Nemanja Šolaja