Kaže da me je upoznala kada smo izašli: Zvezdan opleo po Kačavendi, pa otkrio što je Anđela tražila zabranu prilaska, pa pomenuo NJENE RODITELJE

Današnju emisiju RedAkcija vode Sanja Arsić i Srđan Zelembaba Zele.

Njihov gost je Zvezdan Slavnić. On je komentaisao njegovu bivšu devojku Anđelu Đuričić ali i Milenu Kačavendu.

- Ja sam i dalje bio tema, a to je očekivano, ali onda je došlo do pomirenja. Moram da kažem da se u drugoj sezoni taktizira. Kuma to radi, ali to nema razloga. One su zakopale ratne sektire - rekao je Zvezdan pa dodao:

- Ona jeste preterala. Ona je znala da ja imam ćerku od 19 godina, onda ima dva sina, ja znam ko je ko, i ko je moje dete, i ko su njena deca, trebala je da kaže izvini. Meni je krivo što se meni nije izvinila - rekao je Zvezdan.

Nakon toga Zvezdan je otkrio da li je Milena bila žirtva manipulacije njene bivše drugarice:

- Ma to nije realno, ne može Ana da manipuliše Milenom - dodao je Zvezdan pa se osvrnuo na Anđelu:

- Ona je mene predstavila kao progonitelja, a to nije istina. Tu nije bilo ni policije, ni zabrane, a ružno je što je muškarac trudi. Ona je govorila kako je tek saznala ko sam ja kada je izašla, a ona je ušla tamo posle mene. Mogla je da sazna sve o meni, Ona je bila srećna, ali njeni roditelji su bili problem, a ona kada se vratila kod njih bio je kraj.

On je nakon toga otkrio da li bi Anđelina porodica podržala njenu vezu sa Gastozom:

- Podržala bi sve samo da nije Zvezdan, šalim se, pa ne znam ona je ušla da se opravda ispred roditelja, ali ne znam šta radi i sa kim - rekao je Zvezdan

Autor: N.Brajović