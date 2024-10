Ovo je morbidno i monstruozno: Milica na korak don toga da Terzu ne upiše kao oca svog deteta: Najverovatnije će biti NN lice

Donela svoj sud!

Nakon što je Borislav Terzić Terza priznao emocije prema Sofiji Janićijević u emisiji ''Pretres nedelje s Milanom Miloševićem'', za portal Pink.rs se hitno oglasila njegova trudna verenica, Milica Veličković.

Veličkovićeva je priznala da je duboko razočarana u Terzića, te je otkrila da li će ga priznati za oca svog deteta, nakon što se bude prodila.

- Nakon svega što sam videla i čula jasno mi je da je njegovoj zadnjici samo bitno da je prva tema, a da mu je ona stvar zinula za znate već čim, da izvinete. Pre godinu dana je plakao i pričao sličnu priču za mene, da se posle četiri godine zaljubio. Nema nikakav osećaj za moju trudnoću, kao ni za bebu. Dete pominje samo kada mu to odgovara. Lako je napraviti, a on je pokazao da dete ne zaslužuje ni 1% nakon svega. Bitno je da se on smeje, da uziva i da je totalno lagan. Da ne razmišlja kako je meni i da li se ja stresiram, da li uopšte mogu da spavam i jedem. Samo razmišlja kako da odbrani sebe i da svali sve na mene. Pokazao je ko je zaista on u trenutku kada je bio na najvećem životnom testu, pao je nakon samo par dana. Samo cu reći da se sreća ne gradi na tuđoj nesreći i da je jako bedno da preko mene pokušava da pere sebe i umanji sve sto je uradio. Videla sam na šta je sve spreman i bolje i sad nego da mi je ovo napolju uradio nakon nekog vremena. Imam vremena do porođaja i dobro ću razmisliti o očinstvu, hoće li zaista biti upisan kao otac ili ne s obzirom ma to da je prešao sve granice. Jadan je i on i svi ostali koji ovo pravdaju našim odnosom pre trudnoće. Od kako smo saznali ovu vest, svi znaju kakav smo odnos imali i šta je on meni pričao, a to je da ga ništa više ne zanima osim deteta i mene, samo mi kao porodica. On je taj koji je plakao, on je taj koji me je verio, govorio je da će da se promeni i uveravao me da mu je dete najveća želja. On je taj koji je želeo da uđe u rijaliti za našu bolju budućnost. Koristi moje rečenice kao npr. da je najbitnije dete, a ne naš odnos ali to koristi na način koji njemu odgovara. Ja mu sigurno nisam rekla uđi u rijaliti i prevari me. Uskratio je nama šansu da budemo porodica a detetu priliku da raste pored oca i baš vidim koliko mu je dete bitno. Nema opravdanja za ovo koliko god on i mnogi drugi pokusavali da nađu. Ovo je morbidno i monstruozno. I nažalost dodaću da će biti najverovatnije N.N. jer njega dete ne zanima ni u jednom smislu. Miljana Kulić mu priča da mogu da dobijem spontani on se kezi - napisala je Milica.

Autor: S.Z.