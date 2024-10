Sve im se poklapa: Gastoz i Anđela našli međusobnu povezanost i preko ljubimaca (VIDEO)

Hit razgovor!

Anđela Đuričić počela je polako da popušta pred Nenadom Marinkovićem Gastozom, te su nastavili razgovor.

- Znam te ja ludilo moje...Samo lagano - rekao je Gastoz.

- Poenta je što mi sve mere po jednoj vezi, to nije realno - rekla je Anđela.

- Ma boli me k**ac...Moraću da se strpim do prvog poljupca, a onda 9 godina do momenta da te odvedem u stan...Kerovi, ti i ja smo isto s godinama - rekao je Gastoz.

- Još su muško i žensko - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić