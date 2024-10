Ispao sam smrad prema Janjušu i Mateji: Uroša stiglo gorko kajanje zbog tajnog zadatka sa Aneli (VIDEO)

Razbesneli mnoge!

Aneli Ahmić i Uroš Rajačić bili su gosti u emisiji 'Radio amnezija', te su progovorili o tajnom zadatku. .

- Uroše i Aneli šta se dešava sa vama? - upitao je Terza.

- Pa iskreno zeznuo sam stvar - rekao je Uroš.

- Ovako, ja sam videla da je on tužan i ispitivala sam ga o Keneški, on je plakao. Ja sam predložila da odemo do Drveta, imali smo tajni zadatak. Meni je top bilo svi ostali su bili ljubomorni - rekla je Aneli.

- Jebi*a zadatak je otišao predaleko. Ja to nisam smeo da prihvatim zbog Mateje i Janjuša, ispao sam govedo - rekao je Uroš.

- Meni jee bilo top ja sam uživala, ja sam morala da dokažem da nije sve kako je Uroš pričao - reklaa je Aneli.

- Ona je rešila pet muva jednim udarcem - rekao je Uroš

Autor: N.P.