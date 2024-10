Stavila tačku na sve spekulacije da je Ana Nikolić muško: Rada Vasić progovorila o promeni pola svog deteta, pa javno pokazala njena dokumenta (VIDEO)

Ne želi više da joj iko diskriminiše ćerku!

U emisiji 'Pitam za druga' gost je bila Rada Vasić koja je progovorila o promenu pola Ane Nikolić, a ona je sada donela dokumenta kako bi dokazala da Ana više nije muško.

- Rado da li ste i ranije primetile da ima naznaka da one žele da promene pol? - upitala je voditeljka.

- Naravno da sam primetila, oni su od rođenja imale ponašanja kao da su devojčice. Kad sam bila trudna, ja sam znala da su deca treće nedelje trudnoće preokrenuti u ženske hormone. Mislila sam da će se roditi jedno muško, jedno žensko. Ja sam ih kupala, oblačila. Mene je nešto vuklo i Anu sam obukla u crvenu, a Ivanu u belo. Kao da sam osetila. Kad su krenule u prvi razred one su sve petice imale, niko nije imao jednu primedbu na njih. Kako su odrastale nisu htele da se igraju sa muškim društvom - rekla je Rada, pa dodala:

- Ja sam donela Anina dokumenta, ništa nije falsifikovano. Neću više da mi niko maltretira dete ii da joj priča da je Mika - rekla je Rada.

- Da li ćete tužiti one koji je stalno osporavaju u tome? - upitala je voditeljka.

- Hoću one koji namerno spominju non stop. To loše utiče na psihu moje Ane. Ja imam advokata koji mi je samo rekao da spremim dokumenta. Ana može sa bilo kojom ženom da uđe u toalet da joj pokaže svoji polni organ, dokor je napravio po meri - rekla je Rada.

- Kako su one vama saopštile da žele da promene pol? - upitala je voditeljka.

- Rekle su starijim sestrama, ja kad sam čula rekla sam ma kakve ženske bre? Šta ti meni pričaš, šta je to? Oni svi plaču, ja hoću da poludim - rekla je Rada.

Autor: N.P.