Šok: Terza nazvao Milicu drugom stranom, Miljana ga žestoko osudila: Žao mi je Milice, ne mogu ni da zamislim kako se oseća (VIDEO)

Niko ovo nije očekivao!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Sofiji Janićijević.

- Zašto kriješ da si se i ti zaljubila u Terzu - glasilo je pitanje.

- Ne krijem, rekla sam u radio emisiji danas, rekla sam da smo zvanično ušli u vezu. Ja sam mu rekla šta ne bih volela da radi tokom veze, ne volim da vređa ženski rod i da ne dolazi u sukob sa Ša, mislim da nema potrebe - rekla je Sofija.

- Jeste, svakako da mi je lepše. Pričamo mi kad legnemo o svemu, znao sam sve to, drago mi je što je to rekla, malo sam rasterećeniji, da se ne krijemo i ne pravimo budale ove ljude i nas samu i tu stranu drugu (Milica) - rekao je Terza.

- Mene je iznerviralo što nije bila iskrena, kao što je bila sa mnom kada smo pričale. Drago mi je što je demantovala ljude koji su mislili da je folirant. Ja sam neko ko podržava ovo sad, ono pre, nisam bila za to da se pravi magarcem neko ko je iza kamera. Ali sada, kada je neko ko je raščistio neki odnos, pa ušao u vezu, to mi je okej - rekla je Teodora.

- Totalno su mi kontradiktorni od one večeri, Terza je rekao šta oseća, a kada si je pitao da li je zaljubljena, učinilo mi se da je rekla da nije. Mića zna celu istoriju Terzinog odnosa s Milicom, ne mogu to da komentarišem, ne podržavam to što je on uradio, ali ako su srećni i zadovoljni i misle da je to njihova budućnost, vidim da Terza leti kako je zaljubljen...Vidim da već počinje da ljubomoriše - rekao je Karić.

- Ja im želim od srca svu sreću, šutnuće njega Sofija brzinom svetlosti, čim naiđe neko ko je izazovniji, lepši i pametniji. Smatram da je dobar momak i da ima iskrene emocije i da će biti jače i jače, a kada se približi trenutak, Sofija će pokazati svoje pravo lice. Vrlo je simptomatično da svi ljudi pre rijalitija uvek uđu ovde zauzeti, a onda se igrom slučaja dogodi da se rastanu s tim nekim - rekao je Ćomi boj.

- Ja nikada neću da podržim ovo, mislim da nije na lep način urađeno. Milica je u sedmom mesecu trudnoće i sve gleda kod kuće, mogu samo da zamislim kako se oseća. Previše je da pričam o nekoj zaljubljenosti. Nisam očekivala to od Terze - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić