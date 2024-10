Vratio ga na farbička podešavanja!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Bori Terziću.

- Zašto javno ne ostaviš Milicu, bolje da zna na čemu je, devojka čeka bebu - glasilo je pitanje.

- Ja sam je ostavio...Kako nisam? Normalno da nismo više zajedno - rekao je Terza.

- Nisi, kako si, šta si rekao - pitao je Milan.

- Čim sam priznao to sviđanje i emociju, mislim da je to to. Ja sam se obratio javno, nisam hteo da se krijemo po ćoškovima. Ne želim da ona gleda neke klipove. Da, ja sam je ostavio, neka čuva i neka pazi na bebu - rekao je Terza.

- On i sad nije rekao da ostavlja Milicu, izbegava - rekao je Bebica, a onda ga je Terza prekinuo:

- Evo ostavljam Milicu, rekao sam da me dete zanima, mi nećemo biti zajedno - skočio je Terza.

- Meni neke stvari nisu jasne, meni je ovo mutno sve i dalje. Ti si mi jasan da si se zaljubio, sinoć plakanje dok ide tvoja i Miličina pesma. Ti da si čovek, ti to ne bi uradio - rekao je Bebica.

- Nisam ispao čovek i to je to, ti da si čovek ne bi ostavio decu dve godine - rekao je Terza.

- Napadao si sve ljude koji idu iz veze u vezu, a ne ostave ljude, a sada isto radiš. Ovde niko nije da čita misli, ti si s Milicom veren. Ti si jedan običan ljigavac i g**narko - rekao je Macanović.

- Javi se ljudima što te traže i vrati pare i vrati pare pa pokaži koji si m**onja - rekao je Terza.

- Ja čekam trenutak kada ćeš njoj da j**eš mamu, niste ni ušli u vezu, ti si je oterao u p**ku materinu...Mislim da se karakterno nećeš promeniti - rekao je Ša.

- Rekao sam Gruji da ne može da ode s njom ispod trema da pričaš, a ona je meni rekla da ako bude bila jedna uvreda - rekao je Terza.

- Ja sam ga osudio i danas ću i sutra ću za to što je uradio, to sam mu rekao. Nešto ne mogu da osporim, a na pitanje: "Da li ti ostavljaš Milicu zbog Sofije", on je rekao da želi svoj život i da mu je bitno dete, tada je Bebica čak rekao: "Zašto to nisi ranije uradio?" - rekao je Luka.

- P**ka od čoveka, normalno da jeste. Ono što sam rekao, stojim iza toga - rekao je Bebica.

- Njena religija je novac, a on može da puca zbog nje, ona će njega da ostavi zbog gluposti i na šalu. Zaljubio se, pošteno, ona ne zna šta je zaljubljenost - rekao je Elvin.

- Želim da pošaljem Milici podršku, muškarci nisu kompetentni da komentarišu ženu u drugom stanju jer nikada neće biti u drugom stanju. Setila sam se sebe! Ja sam imala težak porođaj, baš zbog toga, umalo sam umrla na porođaju zbog stresa - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić