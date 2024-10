Nije zaslužila bolje: Mateja smatra da je pravedno postupio prema Aneli, ona i dalje pravda svoj zadatak! (VIDEO)

Njihova priča je završena!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Lepom Mići.

- Da li se kaješ sad što si hejtovao Staniju, Alibaba je ipak u pravu - pročitao je Milan.

- Hejtovao sam je zbog Aneli. Ne kajem se, njega to ne opravdava. On je prema meni loš, oni su jedno drugome loši. Stanija je hvata sve vreme za to da li je Alibaba bio u vezi, a ovde je stvsr moralnih kodeksa - rekao je Mića.

- Uroše, da li misliš daje Alibaba bii u pravu - pitao je Milan.

- Ne baš za sve, ima dokaza gde je pravda na Anelinoj strani. Nije se pokazao ni kao otac, ni kao muškarac. Sve ovo što Aneli radi sad njemu ide u prilog. Ona pravi samoj sebi sliku da je nemoralna osoba - rekao je Uroš.

- Pitanje za Mateju. Bravo, momče, tako treba - pročitao je Milan.

- Nije zaslužila bolje i zato sam tako reagovao, osim tih uvreda. Od 1 do 100, izblamirala se 100. Meni je to krivo, nije moralo sve tako - rekao je Mateja.

- Imaju pravo da me osude. Moji postupci nisu bili najbolji, ali imam svoje razloge zašto sam to uradila - rekla je Aneli.

Autor: Iva Stanković