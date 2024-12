Jednu stvar neće da dozvoli: Milica otkrila Gastozu kakva su joj osećanja prema Terzi! (VIDEO)

On je za nju završena priča!

Milica Veličković prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu, pa su kratko popričali o njenoj situaciju sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Je l' si gladna? - pitao je Gastoz.

- Čekam sad Luku da mi napravi jaja. Baš vam je lepa ova slika. Znaš ono kad si pričao: "Daj Bože da je Milica kući i da gleda seriju", pa nisam gledala - govorila je Milica.

- Boli ga k*rac jako - dodao je Gastoz.

- Znam, ali neću da loži ljude po kući da ga ne boli k*rac. Napolju to ljudi vide. On to ima u sebi, kao Miljana da se sažališ, kao misliš muško je zaplakalo. On izaziva sažaljenje, a boli ga k*rac. Meni to ne smeta, neka ide svojim putem, ali to ne mogu da dozvolim - pričala je Milica.

