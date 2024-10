Raskrinkani: Terza se konačno obratio Milici, Sofija priznala da je zaljubljena, a Anđela otkrila šta joj se sviđa kod Gastoza

Prethodnu noć u najgledanijem rijalitiju Elite, obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca"

Takmičarima Elite nije bilo dobro kada su ugledali voditelja na vratima Bele kuće, jer su postali svesni da će se suočiti sa sudom gledalaca.

Prvo pitanje koje je Milan pročitao bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza, a ticalo se njegovog odnosa sa Anđelom Đuričić. Gastoz je tom prilikom otkrio da je spreman da se bori za njenu ljubav i da zna da je Anđela puna ljubavi.

Usledilo je pitanje za Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu. Naime, njih dvoje su progovorili o emocijama, a Terza ni u jednom momentu nije smeo da nazove Milicu Veličković njenim imenom, već ju je zvao drugom stranom, što su takmičari osudili.

Ivan Marinković je priznao tokom emisije zašto je krenuo da trenira svaki dan, rekavši da to radi zbog sebe, ali takmičari misle da sve to radi zbog Jelene Ilić, da bi nakon toga Miljana prekinula kontakt sa Ivanom, jer je provalila da se sa njom pomirio asmo zbog rijalitija.

Milana Šarac Mimas je na pitanje o ponašanju Aneli Ahmić sa Urošem Rajačićem tokom žurke u utorak veče, odgovorila da je Anelino ponašanje ku*vinjsko, da bi nakon toga Stefan Karić osudio Aneli rekavši da joj takvo ponašanje ne treba.

Aneli je pokušala da se opravda zbog zadataka sa Rajačićem sve vreme pričavši da se ona igrala sa njim, ali je naišla na osudu takmičara zbog ponašanja.

Terza je nakon toga javno ostavio Milicu Veličković nakon što ju je prevario sa Sofijom Janićijević, ta je ušao u sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji ga je isprozivao ispred svih.

Mimas je nakon toga priznala da joj je krvio što ju je Rajačić izigrao i iskoristio.

Rajačić je nakon toga priznao da se kaje zbog nekih svojih odluka vezanih za Mimas i za Aneli, te mu je Mateja dao blagoslov da bude sa Aneli u vezi.

Terza je nakon toga progovorio o Milici i tome kako se ona oseća nakon njegove prevare.

- Razmišljam o tome, upravo sam zbog toga na jednu pesmu zaplakao, mislim da je ona bila spremna na to, verujem da joj je teško. Dogovorili smo se da ne radim neke stvari, rekla je da nešto primeti da je kraj i to je to - rekao je Terza da bi mu nakon toga Uroš Stanić i Miljana sasuli sve u lice i osudili ga zbog skandaloznog ponašanja prema Milici.

Terza je nakon toga priznao da mu se Sofija svidela još u karantinu i u šminkernici gde su razgovarali pred sam ulazak u Elitu.

Anđela je priznala da joj prija Gastozov način udvaranja, te je otkrila da je on jedinstven.

Đole Kralj je ušao u subo sa Matejom kada je razotrkio da je Mateja slušao njegov razgovor sa Aneli o njenoj prošlosti.

Usledilo je pitanje za Enu Todić koju su takmičari osudili da ne sme da kaže šta zapravo misli o Aneli.

Nikola Škatarić Najo ne krije da se razočarao u ponašanje Uroša Rajačića prema Mateji, te je rekao da on krši drugarske kodekse.

Nakon emisije su Mateja i Rajačić razgovarali, dok su Karić i Đole objašnjavali Aneli da je pogrešila zbog zadatka sa Rajačićem.

Anđela je pred spavanje najavila čaj sa Gastozom, što je njemu izuzetno prijalo.

Autor: N.B.