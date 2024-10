Nisam nepoželjna da trčim za njim: Sofija ponovo ponizila Terzu, on u svojim deluzijama ne shvata njeno upozorenje! (VIDEO)

Indirektni signali!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Sofija Janićijević je progovorila o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, te otkrila da joj je dao do znanja da više ne voli Milicu, te da je sigurna da nije ni za šta kriva kada je njihov raskid u pitanju.

- Čim on daje povoda bilo kome tu nešto nije u redu. Ja kad sam u vezi ne zanima me niko drugi. Kad smo počeli da flertujemo malo više on je meni objasnio taj odnos. Rekao mi je da neću biti ništa kriva jer je taj odnos bio osuđen na propast. Ja verujem da čim dođe do prevara to se ne oprašta, ona nije htela da se abortira šta god da se desi tako da mislim da je ovo nikakav problem -rekla je Sofija.

Jel ti pričao Terza da ne voli Milicu? -pitala je Ivana.

- Rekao mi je da je poštuje kao majku njegovog deteta i da je samo poštuje. Ja sam njega procenila i kažem da nisam ja ovde nepoželjna da trčim i jurim njega, ja sam njega izabrala i to je to -rekla je Sofija.

Da li ti se stvarno ugasila emocija prema Milici, nije tako izgledalo?

- Nije funkcionisalo između nas i nije bila tolika ljubav tako da imam pravo na novi život, šta treba ja sad da uradim -rekao je Terza.

- Ja sam se čuo sa Milicom svaki dan napolju i nije mi delovalo da ste se svađali i imali neke probleme tolike. Mnogo mi je ovo sve prebacivanje na Milicu da je ona kriva, vi vrlo dobro znate kakva je Milica -rekao je Bebica.

Autor: Nemanja Šolaja