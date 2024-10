Leti perje: Božo skočio na Gastoza zbog konstantnog ponižavanja, nastao karambol!(VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Nenad Marinković Gastoz i Božo Franić su ušli u žestok sukob zbog toga što Franić smatra da ga Gastoz konstantno ponižava i vređa bez razloga.

- Provocira me svaki dan, reci mu ili će nadrljati, neće me on podj*bavati svaki dan -rekao je Božo.

- Ajde bre mafijašu gde ih nalazite ovde, sad ćeš ti kao tvoje ljude da pošalješ na mene frajeru -rekao je Gastoz.

- Ma ajde jeb*ću ti ja majku za ovo tvoje ponašanje -rekao je Boža.

Miljana jel si bila danas tamo? -pitao je T6erza.

Gde brem, na kiretažu nisam bila, bila sam na pregledu -rekla je Miljana

Autor: Nemanja Šolaja