Nabijala si mi se: Uroš i Aneli izgubili kompas, pa zaratili kao nikad! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Ona je ovde rekla da sam kanta od džogera, ja to ne mislim po jednoj sprdnji da je tako. Ja sam videla da me je ogovarala i stalno me pratila, ona itekako ima neku prošlost i nije svetica

Bila si sa nekim koga ja jako volim i nakon toga mu flertuješ sa drugom, zašto nisi odabrala nekoga ko je slobodan nego nekog zauzetog -rekla je Ena.

Zato što je glup i naivan -rekla je Aneli.

Ja glup a ti mi se nabijala -rekao je Uroš.

Ona sebe opravdava zato što je lik ženskaroš, to je bilo lizanje i trtenje. Ja nju nisam komentarisala dok nisam videla Mimu kako plače na vratima -rekla je Ena.

Autor: Nemanja Šolaja