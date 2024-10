Neću mu dozvoliti da ljubomoriše: Sofija postavila granice sa Terzom, pa otkrila da je primetila simpatije sa Grujine strane! (VIDEO)

Ne dozvoljava vrdanje!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Ja sam mu rekao da nema potrebe da ljubomoriše na mene i da neću to dozvoliti tako da ću ga uvek zaustaviti na ovaj način -rekla je Sofija.

Kakav crni Gruja da ide sa njom ispod trema da priča o Mimi, ja sam rekao da neću to dozvoliti. Sa mnom je a da ide sa nekim drugim da priča. Rekla je i ona da joj to smeta ali ne može neke stvari da radi, ne želim da dolazim u situaciju da radim tako neke stvari. Ja ovde ne verujem 90 posto kuće i da ja dopustim da je neko grli i da joj priča

Meni se Gruja nije obratio uopšte na taj način, niti me je muvao. Ja osećam da bi on bio sa mnom ali me tad nije gledao na taj način -rekla je Sofija.

Autor: Nemanja Šolaja