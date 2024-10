Đavo je najopasniji kad je fin: Aleksandra iskoristila priliku da potkači Sofiju, pa sasula Terzi sve u lice! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku emisije ''Pretres nedelje'', Aleksandra Nikolić osula je rafalnu paljbu po Borislavu Terziću Terzi.

- Đavo je najopasniji kad je fin. Ako je neko fin, ne znači da je dobar. Ja znam da budem predivna, ali da ne mislim ništa najbolje, to je što se tiče Sofije. Što se tiče Terze, neke stvari je svakako znao o Milici i ranije, a sada pokušava da se vadi na to kako mu to nije odgovaralo. Miličin život je poznavao, napravio joj je dete, a onda je sada rekao da je saznao još nešto. Šta si ti novo mogao da saznaš? Možda i Sofija ima nekakvu prošlost, a da ni ne znaš? Što bi se vraćao na to?! - kazala je Aleksandra.

- Ja ću s njom da pričam, pa ćemo rešiti to. Ne mogu da pređem preko nekih stvari - rekao je Terza.

- Sofija, moram nešto da ti kažem. Ja sam u šestom mesecu videla kakav je zapravo moj partner. Ti si rekla da bi odmah sve sprečila, da si na Miličinom mestu, kako to? Kako to da spreči, kad je na kraju videla kakav je Terza? - upitala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.