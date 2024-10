Žestoko ga ponizila: Jelena nazvala Sonija totalnim degenerikom, ogolila ga do srži! (VIDEO)

Brutalna!

U toku je emisija 'Izbor potrčaka' i 'Pretres nedelje'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da večeras pretrese sve aktuelne teme koje su obeležile prethodne nedelje.

Jelena Ilić i Miloš Radulović progovorili su o krahu svoje veze, te ga je Jelena brutalno ponizila zbog njegove glupoće.

- Pitaš ga da li je sunčano on kaže da je prekosutra sreda, totalni je degenerik. Juče su bile činije pune mesa on mi je rekao da odnesem u hotel, zgadilo mi se jer ne mogu da gledam meso, meni je to primitivizam i ogavno. Rekla sam mu da mu je Ćuba tražio kafu on je meni odbrusio da su ekipa, toliki je džiber teški. Mrzim kad se ljudi čupaju za hranu i bore kao da su na pustom ostrvu ali to nije poenta. On tako leži pored mene i odma se seti kako nemam osećanja za ljude i kako sam bezosećajna, ne znam zašto je ulazio sa mnom u odnose kad me je video u najgorem stanju. Takođe mi je rekao kako želi da budem majka i mislim da je to provokacija, mislim da je dečko odvratan, toliko se trudi da se istakne a ulazi u tako neke bezvezne rasprave -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja