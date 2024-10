Ništa joj nije jasno: Ne dolazi sebi zbog njegovog ponašanja, brutalno razvezala jezik i dotakla se Mimine porodice!

Nakon haosa u izolaciji za Pink.rs portal oglasila se sestra Nikole Grujića!

Nikola Grujić Gruja sinoć je tokom žurke doživeo emotivni slom, nakon čega je u sobi za izolaciju na sve moguće načine pokušavao da ispegla odnose sa Milanom Mimas Šarac i zaspi u njenom krevetu, ali ga je ona odbila.

Mi smo tim povodom pozvali njegovu sestru kako bismo saznali kako ona gleda na situaciju i njegovo ponašanje, koje je mnoge šokiralo.

- Naravno da nisam sjajno posle ovakvih scena. Ipak je on moj brat i mene sve ovo itekako pogađa. Meni je ovo katastrofa što dozvoljava sebi ovakve stvari! Pričali smo pre njegovog ulaska, imali smo dogovor, obećao mi je jedno, a sada radi drugo. Ma kakva nada za pomirenjem, to ne vidim kao opciju uopšte. Mislim da ni njena porodica nije za to. I najbolje bi bilo da krene svako svojim putem jer je očigledno da je došlo do prezasićenja u odnosu. Ono što moram da naglasim je to da ja lično nisam nikada prisustvovala njihovoj bilo kakvoj svađi i da su itekako napolju izgledali složno i srećno. Ne znam šta mu ovo sada treba i nadam se da će se dozvati pameti, da ne bih ja morala da ga dozovem prvom prilikom - poručila je Grujina sestra za Pink.rs.

Autor: A. Nikolić