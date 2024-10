Mateji pukao film, raskrinkao Aneli! Obelodanio istinu o tajnim poljupcima, pa je brutalno ponizio: Dočekao sam da te šutnem (VIDEO)

Haos u radio-emisiji "Amnezija"

Naredni gosti u radio-emisiji "Amnezija" bili su Aneli Ahmić i Mateja Marijević koji su govorili o detaljima iz svog odnosa, koji je sinoć imao turblencije tokom žurke.

- Moram da demantujem, ja nju ne pljujem. Treba na ozbiljan način da se priča o temama koje se dešavaju u ovom gradu. Nama je odnos top otkako smo se izmirili, uz trzavice, kojima ne bih davao na značaju. Mislim da smo u dobrim odnosima - rekao je Mateja.

- Slažem se. Imali smo sinoć neku svađu, Mateja je bio nervozan i nastao je problem - dodala je Aneli.

- Ja sam generalno bio nervozan prema svima, jer sam razmišljao o dešavanjima spolja. Dok ne dođe sve na svoje ja sam u svojim filmova, sestra treba da mi se porodi, pa čekam to pismo. Pogrešno sam nju protumačio i naša svađa je izašla iz mojih filmova - objasnio je Matijević.

- Aneli, da li si ispričala Mateji šta smo pričali kod Drveta što se tiče Ene? - pitao je Terza.

- To mi je sve bolesno, ako je to tako, kao što smo ispričali - rekla je Aneli.

- Ena je rekla da podržava vaš odnos i da ga Mateju da se pomiri sa Aneli, kako bi ona mogla sa Pejom - dodao je Terza.

- Zamisli koliko je to kvarno, sad daje za pravo svim ljudima koji sumanjaju da imamo dogovor. Koliko god da nismo dobri i da ne razgovaramo, svakako je glupost i siguran sam da će ona da potvrdi da to nema veze s mozgom. Došla mi je na krevet za vreme emisije, rekao sam joj da je Peja super momak, da je podržavam i da ne sluša druge ljude. Ja znam da ona voli mlađe momke. Ja o Peji imam sve najlepše da kažem, smatram da je dobar i da neće biti loš po nju. Zamisli koliko je to kvarno, rekla je kako su joj svi pričali da ne treba da budem sa Aneli, a sad onda gura to - pričao je Matijević.

- Meni nema ko šta da odobrava, ja sam sa Matejom prijateljica. Ena jeste poremetila Mateju, možda i nije istina da to neko ne podržava. Odnos mene Mateje je završen u ljubavnom smisli. Odgovara mi da provodimo vreme, jednoatavno poremetilo me je jer ne volim muškarce koje nešto može da poremeti. Ja volim jake muškarce - objašnjavala je Aneli Ahmić.

- Kako ja puštam ljude da s*ru po meni... Hoćeš da ti sad... E, neću da te vređam. Ako si završila sa mnom što se žvalaviš sa mnom kod rol kapije? Sve ću da pričam kako jeste. Neću da budem sa tobom jer nisi moja šoljica čaja, ja bih tebe peglao. Šta ti mene ponižavaš? Ko te j*be, neću da vas štitim. Šutnuo sam te pre nego što je Ena došla. Sad ću sve da pričam, ko god mi ne ukaže poštovanje. Dočekao sam da te šutnem jer nisam bio siguran da hoću da budem sa tobom - besneo je Mateja.

Autor: A. Nikolić