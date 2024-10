Obezvredio je trudnicu: Anđela oplela po Terzi, otkrila sve o razgovoru sa Sofijom! (VIDEO)

Oplela!

Anđela Đuričić nastavila je razgovor sa Drvetom mudrosti o aktuelnim temama iz Bele kuće, te oplela po Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević.

Kako komentarišeš druge parove u kući? -pitalo je drvo.

Ena i Aneli su lepe devojke i zaista mu se sviđaju obe tako da ćemo videti u nastavku šta se dešava. Što se tiče Sofije i Terze meni je ta situacija odvratna, ne mogu nikoga da osuđujem jer sam svesna svoje situacije iz prethodne sezone. On se jeste zaljubio u nju jer je atraktivna devojka ali je on toliko obezvredio devojku koja je u drugom stanju zbog rijalitija. Ja sam sinoć pričala sa Sofijom i ona je u bila toliko hladna i u fazonu je da je ne zanima ništa tako da ja ne očekujem da će to toliko dugo potrajati. Ja sam dobra sa Terzom i ne želim mnogo da pričam ali mi je ovo zaista jako grozno. Hvala ti drvo na svemu i zaista ću pričati sa Gastozom o zadatku da bi dobili rajsko ostrvo i da on vidi svog psa koji mu najviše nedostaje -rekla je Anđela.

Autor: Nemanja Šolaja