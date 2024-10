Sve maske padaju!

Naredno pitanje koje je voditeljka pročitala bilo je za Gastoza koji je otrkio šta je to što mu se sviđa kod Anđele, pa je ona odgovorila na pitanje o Ivanu Marinkoviću:

- Mene je Ivan uvek poštovao do podele budžeta, on čak nije rekao ni mene, nego Gastozu, on jeste bio tu za mene, sada je nefer, nazvao me je folirantom, a onda me sutradan toako nije nazvao- rekla je Anđela.

- Čemu ovolika analiza našeg odnosa, ovo je rijaliti ja imam pravo da ga igram. Ja ne gledam sve kroz rijaliti, a nakon tog incidenta, ja sam shvatio da je Anđela jedva čekala da se mene otarasi, a to ima veze sa Gastozom - rekao je Ivan.

- Aneli kažeš da ništa ne osećaš prema MAteji, a što onda brineš o njemu?

- ja kada se družim sa nekim brinem o toj osobi - rekla je Aneli.

- Grujo da li misliš da te MIma voli ? - glasilo je pitanje.

- Mislim da me voli, ali me boli ku*ac za to - rekao je Gruja.

- Ja njega volim kao čoveka, ne volim ga onoliko koliko sam ga volela kada smo bili zajedno.

- Ona je to radila iz inata, ja to znam. Ona mene moli da spustimo loptu, a sada likuje na moje ponižavanje. Nikad više ne bih bio sa njom, Želio sam se*s sa njom samo - dodao je Gruja.

- To je rekao tokom reklama da će pričati - govorila je Mimas.

- Gruja je napravio od sebe model paćenika, on ne poštuje sebe, a on ne sme da dozvoljava sebi to, ja sam ubeđen da se ona ne bi pomirila sa njim. Dođi sebi dok još imaš kome - rekao je Uroš.

- Ja se jesam ponizio, hteo sam da imam nešto sa njom, bio sam pijan, hteo sam sa njom, digao mi se - rekao je Gruja.

- Meni si plakao da želiš da budeš sa njom, da je voliš - dodao je Karić.

Autor: N.B.