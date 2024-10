Ohladila sam se: Aneli otkrila da je potpuno precrtala Janjuša, učesnici uvereni da je koristila Mateju kako bi mu poslala tajne signale! (VIDEO)

Uhvaćena na delu!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Reč je dobila Aneli Ahmić.

- Kako ga se ti uvek naknadno setiš - pitala je Ivana.

- Ne znam, on mi je najveća ljubav, iako je loš čovek. Nema nijednu pozitivnu stranu - rekla je Aneli.

- Problem je što je ona iskrena duša i muškarci kojima preda srce, ispadnu đubrad i to može da našteti ženskom srcu - dodao je Ćomi.

- On je loš kao osoba, nešto najgore što čovek može da ima od osobina, ali moja emocija se u to vreme nije skroz ugasila - rekla je Ahmićeva.

- Je l' ti u Mateji videla jednu neiskvareniju dušu - pitala je Šopićeva.

- Drugačije je izgledao, mislila sam da je normalan i fin, ali sve sam pogrešno protumačila. Najlepša ljubav mi je bila sa Janjušem, živeli smo da se zagrlimo u rehabu, ali sad sam ga zaboravila. Definitivno sam se ohladila - priznala je Aneli.

- Aneli je polupana, ne zna gde udara, izgubila je konce. U svima traži krivce i misli da je ona bila najbolja. On je sto puta rekao najgore stvari o njoj, to je najgora veza u čovečanstvu. Njena porodica je itekako bila protiv toga, a on je to dva puta gazila. Priča kao mi smo se dogovorili, nema toga, oni opet igraju rijaliti - rekao je Mića.

- Njemu je bilo najgore što sam mu se nisam javila nakon izlaska - kazala je Aneli.

- Ovo je reklama za rijaliti - kazao je Mića.

- Ovo mi je korišćenje drugih ljudi, kako bi pozvala Janjuša. Ovo je mlada voda - rekao je Karić.

- Počinjem da mislim da je bila sa Matejom, kako bi privukla Janjuša - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković