Kad sam rekla nije mu se svidelo: Milica otkrila kako je odlučila da ćerki da ime Barbara! (VIDEO)

Ne odustaje od svoje odluke!

Milica Veličković otkrila je cimerima kako je odlučila da odustane od imena Janja za ćerku i odluči se da bude Barbara.

- Nisam htela da kažem ime, ali šta da krijem kad će stići pismo za mesec dana. Uvek mi je najlepše žensko ime bilo Barbara, a to kad sam mu rekla nije mu se svidelo. Drugo najlepše mi je Janja i on se oduševio. Za muško ime se nismo ni dogovarali. Nešto smo se bili dogovorili za Ignjat, a onda smo saznali da je devojčica. Neću da nosi ime koje on hoće. Ide mi nekako Comara i Barbara. Ova mala će 100% da liči na njega - govorila je Milica.

Autor: A. Nikolić