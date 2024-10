Bio sam pijan: Gruja pokušao da opravda svoje blamantno ponašanje sa Mimom u izolaciji, pa se upleo u sopstvenu mrežu laži! (VIDEO)

Pogubio se!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Luka Vujović dobio je reč.

- Meni je to jutro došlo do s*ksa. Sad znam da to nije bio hir, to što je odabrala drugog muškarca - rekao je Gruja.

- Ja sam bio protiv toga da bilo šta da radi. Svi smo te napali da tako hladno reaguješ, a ti si rekao gledaju mi deca i prijatelji, neću da se ponižavam. Onda si malopre rekao Kariću da te boli k. Ovo je mnogo gore što si uradio, jer bolje d si rekao da je voliš - rekao je Luka.

- Bio sam pijan - pravdao se Gruja.

- I sad što kažeš da bi s njom samo s*ks, sebe kanališ. Onda treba da je ostaviš na miru - rekao je Vujović.

- Da se devojka slomila tu noć i izvinila ti se, znači ti bi sutradan rekao neću da budem s njom - pitao je Luka.

- Tu noć bih bio s njom, za ostalo ne znam - odgovorio je Gruja

- Rekla sam mu da se ne blamira, da kaže da je pijan i to je to. Poigrala sam se s njim i bilo mi je žao. Prvo si hteo da me zagrliš, a onda si hteo s*ks, odluči se - rekla je Mimas.

- Posle sam plakao, jer su me stigle emocije - rekao je Nikola.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković