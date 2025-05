PRAVA SAPUNICA! Matora ogorčena na Draganu, setila se NAJVEĆE LJUBAVI, Sanje, a onda ušla u klinč sa Aneli zbog Janjuša i Ivana (VIDEO)

Au!

Na sledećem klipu ukućani su imali priliku da vide ljubomorisanje Dragane Stojančević zbog trenerke koju je Jovana Tomić Matora dala Eni Čolić, pa su se dotakle i Terze.

- Mislila sam na Terzu, jer mi je ta situacija u glavi, to joj prebacujem. Tad smo nas dve flertovale, a ona otišla i ljubila se sa Terzom. Ona je mene izredirala, sve je kako ona želi. Zamisli imam 35 godina, imam devojku, a ne znam kako se ljubi. Nisam imala se*s sa svojom devojkom jer je bila trudna. Sad imam platonsku ljubav, maršira me. Rekla mi je da mogu da se družim samo sa Ivanijom i Đoletom. Mi se rastajemo kao, a ona meni priča sa kim mogu da se družim i da će da leti perje. To čak nije imala ni Stefani, to nisam videla u životu - rekla je Matora.

- Ja njoj ne dajem povod da bude ljubomorna, a ona to stalno radi. Kad se posvađam sa njom, odem u Pab, a ona kod druge dvojke - rekla je Dragana.

- Rekla si da si htela da budeš sa Enom, bila bi, te neke komentare ne mogu - rekla je Ena.

- Kada Stefani ustane, Matora sve ućutkuje i pažljivo sluša. Mislim da i dalje ima neke emocije prema njoj. Ovde vidim da ništa ne oseća prema njoj. To joj je možda izazov da se skloni od Stefani. Prema Dragani ne vidim ništa. Da nije palo teškh reči između njih, mislim da bi tu još nešto bilo. Ne pokazuje zaljubljenost i da kida - rekao je Terza.

- Zato što će biti da sam predator i da je ja vučem da pogazi reči svoje majke. Ona kalkuliše između mene i njene mame, ona mora to da kaže. Bilo šta da uradim, biće da je ja teram. Imam emocije prema Dragani i više su od zaljubljenosti. Da me zanima šta Stefani priča, zanima me. Jako sam oprezna, poljuljala me i Erminina čestitka. Zvala sam je sa strane da mi kaže da li nešto postoji. Mislim da nešto krije, kao što mi je krila i za Mateju. Ja bih najviše volela da odemo u izolaciju da se izgrlimo i poljubimo. Imamo foru sad kad se poželimo da se dotaknemo ovako prstima. Doviću tumor na Svetislavi od želje, da imam pe*is non stop bi mi bio podignut. Ovo je sve isključivo zbog čestitke majke, jer želi njoj da olakša. Ovo je emotivna veza, samo što ne postoje poljupci i se*s - rekla je Matora.

- Slažem se - kratko je odgovorila Dragana.

- Ne želim da budu zajedno, ali želim da Matora bude srećna. Prethodne dve veze Matore, Stefani i Anita, dve razbijačice, naspram njih imaš Draganu koja je kuvana noga i mutava plovka - rekao je Ivan.

- Moja najveća ljubav i Dragana su jako slične - rekla je Matora.

- Sanjina energija mi je zračila harizmom, tako da se ona i Dragana ne mogu porediti - rekla je Aneli, pa dodala:

- Izdala je Janjuša ovde tako što je iznosila stvari za njegove bližnje. Htela je na mene da svali da sam ja izdajica. Rekla je kako Janjuš dao podršku napolju. Pričaš ovde za svoje prijatelje najgore stvari - rekla je Aneli.

- Što si mi došla na rođendan i izvinila se? Aneli je postala toliko jeftin rijaliti igrač. Sve je prva započela što se mene tiče. Opsednuta si da li ćeš biti žrtva u odnosima. Samo si čekala momenat da se posvađaš, spustila si loptu sa mnom da bih ti prenela informacije od Site. Ona je rekla da podržava vezu ali da nemaju se*s i da se čuje sa Lukinom devojkom. Pokazala sam da njenu temu mogu da porokomentarišem bez vređanja, a ona moju ne može - rekla je Matora.

- Ovo je laž. Može samo da bude bivša devojka i može da bude januar. Da ja imam devojku napolju ne bih radio ovo što radim - rekao je Luka kroz smeh.

- Vi ste uneli ovde da sam imala nešto sa Ivanom. Skrnavite moje prijateljstvo. Išla si kod svoje nove devojke da njoj pričaš, a sad pričaš i ovde - rekla je Aneli.

- Ja jesam to rekla u svoja 4 zida svojoj tadašnjoj verenici, zato što tako mislim - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić