Au!

Jovana Tomić Matora došla je u dvorište kod Ene Čolić i Aleksandre Nikolić kada se povela tema o fetišima.

- Ne mogu drugarici da počupam obrve. Peji sam čupala obrve, hiljadu puta je lepši tako, jer njega volim. ne volim da pipam tuđu facu i da šminkam nekoga. Ne gadim se ja na tebe nego mi je to mnogo intimno - rekla je Ena

- Ja sam navikla da mi devojka seče nokte na nogama - rekla je Matora.

- Bože me sačuvaj. Niko nikad nije video jednu dlaku na telu - rekla je Ena.

Ja imam fetiš na stopala. Je l' voliš da ti ljubi stopala, da ti masira? -

- Moj dečko može, ali neko drugi, nema šanse, ne bih dozvolila. Uroš Stanić može, ali recimo ti ne možeš. Volim da on meni pere kosu. Želela sam nekad da mu obrijem onu stvar, to mi je se*i - rekla je Ena, pa dodala:

- On u mojim očima mora da bude savršen. Peja je sav nežan i to mi je dvivno. Ne sviđaju mi se Pejine bubuljice po leđiva, ali ga volim. Ali da mi ovako recimo riba kaže: "Al sam se is*ala", to mi je užas. Ovaj moj kad je izlazio iz zatvora, pa da se vidimo, ja nisam htela jer nisam želela da me vidi bez trepavica - rekla je Ena.

- Ili se foliraš ili nisi ni sa kim nikad živela. Ti kad se tuširaš, ja ne smem da pi*am? Je l' te sramota nešto u toku se*a? Ja sma baš stidljiva, posebno kad žena hoće da preuzme inicijativu, samo sma jednoj dala. Lepo je Ivan rekao da je navikla da bude predatorka sa decom - rekla je Matora.

- Teška fetišarka - rekla je Ena.

- Ja volim da je provokativno, imam slike gde sam gola, ali ništa nije vulgarno, sve je skupo - rekla je Ena.

