DIGLI KUKU I MOTKIKU NA LUKU! On progovorio o ljubomori zbog Terzinog vrelog plesa sa Aneli, ona ga ŽESTOKO POTKAČILA za Janjuša: Njegov... (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici Elite imali priliku da vide kako Luka Vujović zamera Bori Terziću na vrelom i prisnom plesu, što možete pogledati OVDE, te je Ivana dala reč Vujoviću.

- Mi smo bili u svađi, nismo ni pričali, i onda da uđem u diskoteku, Terza je bio sa Aneli i osećao sam se baš bezveze, ona je bila okrenuta ka meni, izgledalo mi je kao provokacija...Izazvala je nešto što nijedna žena prema meni nije, tada je bila svađa i sa Milenom i sa svima, meni se tada sve skupilo i hteo sam da idem - rekao je Luka.

- Luka ne smatra Terzu za prijateljem, jer da smatra, on opet zna te kodekse i ono što priliči muškarcu, pričam za muške prijateljske odnose - rekla je Sofija.

- Što je mene provukla Sofija za ovo za Karić, pa mi je rekao da je namerno zbog mene - rekao je Karić.

- Tebe smatram najozbiljnijim muškarcem u kući, normalno je da ću da te provučem...On je rekao: "Karić ne bi da j*be svašta," ja sam rekla: "aham". - rekla je Sofija.

- Klasično pranje Lukino da bi se čulo i otišlo u etar, samo me zanima gde su sva sr*nja koja Luka ovde radi meni?! Vidim da krivac ispadam ja, ja sam ta koja je flertovala, sve prihvatam i to je to, bila sam u fejk odnosu. Pere sebe ne bi li na mene sve svalio, on i ja nećemo biti nikada, neka bude sve da je tako, da sam ja plesala - rekla je Aneli.

- Doneo je sliku njihovu da bi mene provocirao i da bi me nervirao, bolesnik jedan! - rekla je Sandra.

- Ona majica koja je bila vraćena u kužu, donela je i stavila je preko puta mene, ja je pitam za majicu, ona je rekla: "da, donela sam je" - rekao je Luka.

- Janjušev humor se ne može uporediti s njegovim, nemojte me sprdati - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić