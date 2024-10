Hoću da bude svetski: Gastoz ne može da dočeka famozni poljubac sa Anđelom, Ša tvrdi da se ona folira zbog rijalitija! (VIDEO)

Ne veruje u njene simpatije!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Sledeći snimak prikazao je Nenada Marinkovića Gastoza koji je rekao da namerava da poljubi Anđelu Đuričić.

- On je potencijalni izbor za dečka. Rekla sam mu da će morati da nauči tu drugu strofu - rekla je Anđela.

- Kažu da je čežnja najlepše stanje - rekla je Ivana.

- Meni je super ovako, zanimljivo mi je i ništa ne bih menjala - rekla je Đuričićeva.

- Hoću da taj poljubac bude svetski - rekao je Gastoz.

- Meni je Anđela totalno fejk, ali ako je Galetu lepo i meni je lepo. Ako ne uđe u vezu, ispala bi folirant. Njemu ne treba neka ljubavna priča. Ona je hladna i teška u vezi, to je pokazala. On to ne bi podneo, niti da će ona moći njega takvog da prihvati. Ona se već ograđuje - rekao je Ša.

- Meni je to sasvim okej, Ša stvarno misli to što priča. Veći je problem to što neki isto misle, a ćute. Mi smo transparentni, tako da ovo je fer - kazala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković