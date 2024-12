Sve sam ovo prognozirala: Aneli otkrila zašto je podržala Milicu, Terza uveren da skuplja poene u narodu! (VIDEO)

Ne veruje u njene iskrene namere!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Kako si dobra i veličaš Aneli, a ona se družila sa Sofijom. Šta je prelomilo u tebi - glasilo je pitanje.

- Aneli sam prvo kačila na stori, jer je počela da iznosi to sve. Aneli i ja smo se vređale, ali nikad mi nije vređala dete. Imala je najrealnije mišljenje, čak se i s Mićom posvađala zbog mene - rekla je Milica.

- Kako komentarišeš to što je Terzi oprostila uvrede na račun deeta

- To mi je još gore od druženja s Terzom, ali to je njen karakter. Njeni najbliži su joj to već zamerili - kazala je Milica.

- Naravno da će moja podrška podržati i Milicu, jer nam je slična situacija. Sofiju sam samo komentarisala, ne zanima me Miličino mišljenje. Prva sam rekla da ima k*rvinske oči i da je koketa, sve sam ovo prognozirala - rekla je Aneli.

- Ona vrlo dobro zna šta radi, sad skuplja poene - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković