Lagao me je: Jovana progovorila o dogovoru koji je imala sa Rajačićem, pa otkrila da je Jelena ispitivala kakav je Uroš u krevetu! (VIDEO)

Nije ni slutila njene namere!

Nakon što je napustila Belu kuću i zauzela 25. mesto, Jovana Cvijanović stigla je u studio, te je voditeljki Dušici Jakovljević otkrila kako se oseća.

- Kako si - počela je Dušica.

- Odlično, malo uplašeno jer ne znam šta me čeka - odgovorila je Jovana.

- Zašto nijedna simpatija nije uspela - pitala je Dušica.

- Mislim da žene koje imaju taktiku bolje prolaze. Muškarcima dosadi, ako žena odmah pokaže emocije - rekla je Jovana.

- Ona je prelepa devojka, samo da poradi na ponašanju - dodao je Zola.

- Marko (MC Stojan) ima novu devojku - rekla je Dušica.

- Znam, znam i koju. Želim mu sreću, znam da mu je najveća želja da postane otac. Bili smo kratko u vezi, ali radili smo na tome - kazala je ona.

- Šta misliš sad o Urošu - pitala je voditeljka.

- Bila sam zaljubljena u njega, mislila sam da je kvalitetan momak, ali pao mi je u očima. Jeleni sam sve pričala, ovo mi je jezivo. Ona se malo više pogubila u tom odnosu, ne verujem da se on zaljubio u nju - rekla je Cvijanovićeva.

- Šta misliš o njegovom odnosu sa Jelenom - pitala je Dušica.

- Rekla sam da sam odmah nešto primetila. Bili smo zajedno, kad je bio taj zatvor. Imali smo dogovor da možemo da budemo u odnosu, ali da se niko ne muva ni sa kim. Rekao je da ništa nije radio, znači lagao me je. Najjezivije mi je što me je stalno ispitivala kakav je on u krevetu. Ne znam kako je mogla da me gleda u očima, i dalje sam u šoku. Mogla sam ruku da dam za nju - rekla je Jovana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković