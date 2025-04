Žao mi je što sam ti opsovao ćerku: Terza se po ko zna koji put pokajao što je Aneli izgovorio opake uvrede, pa dao svoj iskren sud o Đedoviću! (VIDEO)

Iskren!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Krenuću sa jednom rečenicom, Bajo nadam se da si slušao kako Sandra opet vređa tvog sina... Krenuću od Đedovića, ne držim ni jednu stranu, držim samo stranu svojih prijatelja... Marka nikada nisam uvredio, niti je on mene... Što se tiče debata, sviđaju mi se kako to vodiš. Ovi ljudi tebe iskorišćavaju, smatram da ti ne gledaš ovde ljude kao prijatelje. O tebi imam stvarno top mišljenje, nisi me gazio kada mi je bilo teško, za sv si bio u pravu - rekao je Terza.

- Aneli i ja smo u super odnosu, krivo mi je što sam rekao ono što sam rekao. Gazila si me, vređala si me. Žao mi je što sam ti opsovao ćerku, izvinio sam se tebi, tvojoj porodici... Neke stvari ti nisu trebale, ovi ljudi što te sada pljuju su sedeli sa tobom na početku... Govore da ja nemam karakter, a ne znam gde je njihov... Što se tiče Bebice i Teodore, on svaki put kada se posvađa sa Teodorom, traži tvoju podršku... Ostaviću Aneli iz poštovanja prema Luki, a šaljem Đedovića.

Naredni učesnik koji nominuje je Kristina Buđevac.

- Šaljem osobu koja me je vređala, a prva je došla moju majku da zagrli ovde kada je bila. Ostavljam Đedovića, sa umetnim du*etom, klošarko - rekla je Kristina.

Autor: K.K.