Kaže da je Sofija treća u odnosu, a šta je ona? Terza razvezao jezik, pa žestoko opleo po Milici i Rajačiću! Priznao sve što mu leži na duši (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Da li je moguće da ti koji si prevario trudnu verenicu kažeš za nekoga da je najveći blam? - glasio je pitanje.

- Da, ona je sad majka jedne bebe. Rajačić mi je bio drug, a ona se prošle godine muvala sa njim. Ona je najgore stvari pričala o Rajačiću, on je pričao najgore stvari o njoj. On će nju da iskoristi za rijaliti priču i reći će da ju je j*bo. Treba da nastavi život, podržao sam to, ali da bude u vezi sa nekim ko je iz rijalitija i neko ko će prvi da vidi moje dete je katastrofa. Ja stojim iza toga šta sam uradio. Poslao sam srce Sofiji i čuo sam da me je tad javno ostavila, pa mi je katastroda jer zna da smo se Uroš i ja družili i kako Uroš tretira devojke. Ona kaže da je Sofija treća u odnosu, a šta je ona? Uroš i Jelena su ostali u vezi. Uroš je kao top momak, bio a više devojaka nego ja i on je kao top momak. To je sve zbog rijalitija - dodao je Terza.

- Da li u Eliti ima bar jedna devojka približnim Eninim kvalitetima? Mi nismo videli nijednu u kuhinji, nijendu da recituje, naši ste najlepši - glasilo je pitanje.

- Ume da očisti i skuva, koči me samo nepoštovanje i to ne može da se promeni kod nje. Ja možda više gledam to nepoštovanje nego njene kvalitete, ali mene treba da poštuje lako je skuvati. Nisam gledao druge devojke i šta rade, ja samu vezi gledao samo moju devojku i više nisam za neke odnose i ne zanima me nijedna devojka - govorio je Peja.

- Ja sam se raznežila na ovo pitanje. Peja me je pohvalio da je sve bilo perfektno što sam spremila. Juče mi je spremio supu, danas jaja, nešto se menja - dodala je Ena.

- Sve ću da joj učinim, ali stojim iza svog stava da ne mogu da budem sa njom - poručio je Peja.

- Drago mi je da Peja vidi samo mene, iako je Anđela htela da bude napadnuta - dodala je Ena.

Autor: A. Nikolić