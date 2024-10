Osvanula poruka na Anđelinom instagramu, evo da li su za njen odnos sa Gastozom! Sada je sve jasno (FOTO)

Bivša zadrugarka, a sada aktuelna učesnica "Elite 8", Anđela Đuričić, svojom vezom sa Zvezdanom Slavnićem zaintrigirala je javnost, a sada svakodnevno mnoge oduševljava ponašanjem u odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji su za veoma kratak vremenski interval postali jedni od omiljenijih!

Nenad Marinković Gastoz nedeljama unazad daje sve od sebe da otopi srce "ledenje kraljice", Anđele Đuričić, te tako njihovi video snimci na kojima se muvaju i flertuju dosežu ogromne brojke pregleda i postaju vrlo viralne. Ono što se može zaključiti, po Anđelinom ponašanju, jeste to da ona polako popušta Gastozu.

S obzirom na njenu prethodnu vezu, koja je bila pred kamerama, sa Zvezdanom Slavnićem, mnogi imaju bojazd, pa i sama Anđela, kada je reč o novom emotivnom vezivanju, a sada se oglasila i njena podrška koja je, sudeći po postu na instagram storiju, zapravo uz Anđelu i Gastoza.

- Ova cura ima sve što jednu ženu čini ženom i vredna je i radna, pametna, dobra, plemenita, hrabra, borbena, elokventna, ima držanje i ponašanje dame, nesvakidašnje je lepa, zgodna i slatka....Uz to je i situirana i skromna, kad zavoli, ta kida za svoju vezu i svog muškarca, verna mu je i lojalna do koske...Brat bratu, cura je stvarno prva klasa, ribetina i curetina i po...Nadam se da je Gale svestan kako mu se sa njom sreća nasmešila, njih dvoje bi zajedno mogli imperiju stvoriti. Sve što ima on, nema ona, a sve što ima ona, nema on. Savršen su par, dva lica istog novčića. Navijam za njih, a ovu curu baš mnogo poštujem i želim joj ljubav tako jaku i lepu kakva se samo retko sreće, zaslužila je to - napisala je izvesna instagram stranica, koja nosi naziv "crnogorska sirena", što je Anđelina podrška, koja joj vodi instagram profil dok je ona u "Eliti 8" podelila, te se tako može pretpostaviti da su saglasni s ovim rečima.

Kako će se zapravo odvijati odnos Anđele i Gastoza, da li će i kada uploviti u ljubavnu vezu sa njim, ostaje nam ništa drugo, no, da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić