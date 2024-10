Miljana Kulić, aktuelna učesnica "Elite 8", juče se nakon saznanja da je trudna, podvrgla kiretaži, a sada se prvi put nakon njenog abortusa za emisiju "RedAkcija" oglasio Lazar Čolić Zola, s kojim je Miljana pravila to dete.

Zola je na samom početku razgovora otkrio kako gleda na Miljaninu odluku da ode na abortus, te je i otkrio detalje njihovog razgovora.

- Iskreno, sad sam baš gledao o čemu se pričalo malo pre, ljut sam zbog neistina koje ona priča unutra, vidim da je pojedini podržavaju. Nemam problem s tim da je podržavaju, a mnogo laži čujem iz njenih usta, ali nije kriva ona, mislim da je Marija za sve ovo kriva. Svestan sam da je Marija neko ko je izrežirao celu ovu priču, to sam shvatio nakon poziva Marije i Miljane. Mislim da je to bio Marijin plan da je dovede u Niš, pa da meni kaže: "Dođi u Niš da se dogovorite kako ćete i šta ćete i gde ćete da živite", plan je bio njen da je dovuče kod njenih doktora u Niš. Mislim da se prepala za Miljanin novčanik, ali ujedno i njen (Marija), jer kod nje ide novac koji Miljana zaradi...Okrivio bih sebe za tih 20 odsto, jer ona i ja nismo bili u odnosu koji je super i koji obećava nešto, pogotovo ne budućnost. Zbog ovakvih stvari koji se priča o meni od strane MIljane, mislim da priča Marijinim mozgom, jer Mariji odgovara da se krivica svali na mene. Za neke stvari koje nisu tačne imam prava da demantujem i da se oglasim - rekao je Zola, a onda je otkrio da li oseća grižu savest:

- To su laži koje je Marija nagovorila Miljanu da priča na televiziji. Ja sam pre tri dana došao u Beograd, kada sam došao, juče ujutru sam dobio poziv gde sa njima komuniciram. Postavlja mi se tu milion nekih pitanja i nekih stvari, čak mi je i rekla: "Hoćeš da pristaneš da čuvate ti i tvoja majka dete, a ja da idem u rijaliti", čuo sam Marijin glas i glas Miljaninog oca. Ja sam rekao da ako je sve u redu, da stojim iza toga, da sam ja učestvovao, da nema potrebe da se opterećuje...Međutim, Marija mi je nakon dva sata razgovora ponudila da me taksi iz Beograda doveze u Niš, ona mene zove da dođem, a čujem da njen muž meni preti, na neki način indirektno. Na kraju mi je prekinula slušalicu, a kada sam pisao poruke i pokušao da je zovem, nije htela da mi odgovori i da me pozove, pa čak ni kako je Miljana - rekao je Zola, a onda je nastavio:

- Nigde nije dogovoreno da ja idem u Niš, zašto ja moram da idem u Niš? Zašto ja moram da slušam Mariju i Sinišu o budućnosti svog deteta, mojoj budućnosti? Zašto Miljana nije bez bilo kakvog Marijinog pritiska se nije videla sa mnom u Beogradu? Ja smatram da nisam trebao da odem i nikada ne bih otišao posle svih tih stvari, jer znam da bi ishod bio isti i znam da je ona (Marija) htela da ona (Miljana) to uradi. Zbog čega da ona to uradi u Nišu? Kao ona je otišla na kiretažu što se ja odmah nisam stvorio u Nišu. Zola nikada nije rekao da neće biti tu, da neće biti tu za to dete, ali je sada Zola kriv što se u istom momentu nije bio u Nišu - rekao je Zola.

Kada je reč o tome da li se nakon abortusa čuo sa Marijom ili sa Sinišom, Zola je istakao da je poslao Mariji poruku, koju je ona samo pregledala, te mu nije ni odgovorila.

- Pisao sam Mariji i zvao sam je, mogu da pošaljem šta sam pitao, ništa nije odgovorila, samo je pročitala. Poslednja poruka koju sam joj poslao: "Kako je ona, gde je ona, da li se vratila u rijalitiju, šta se dešava?". Znam da joj je govorila prethodni neki put kako joj se zdravlje pogoršava i kako je Miljana glavni krivac za to. Sve bi to pilo vodu da ne uzima sav keš od svoje ćerke svih prethodnih 10 godina.

Zola nije želeo da priča unapred u kakvom će odnosu na dalje biti sa Miljanom. - Ne znam, iskreno, šta god bih sada rekao, ne verujem da bih bio iskren. Ne želim ni da pričam o tome. S jedne strane mislim da je mogla da preuzme stvari u svoje ruke, pogotovo kada je njen odnos sa majkom u pitanju, a opet znam kakva je to Marijina manipulacija. Pred ulazak u rijaliti, Miljana je napisala mami poruku da neće da uđe u rijaliti. Ljudi, nakon sat vremena, Marija Kulić je njoj pisala poruke kako je završila u bolnici, kako joj nije dobro...Zamisli, ona joj govori kako je sat vremena nakon poruke da ne želi da uđe od prvog dana, kako je završila u bolnici, pa kada joj je Miljana rekla da će ući, ona nema problem sa zdravljem. Marija je spremna da ubija decu zbog svog novčanika - rekao je Čolić.

Zola je za sam kraj razgovora u emisiji "RedAkcija" otkrio kako na sve ovo gleda njegova majka, Bosa.

- Ženi nije nimalo prijatno kakve sve stvari čuje i šta sve sve piše i priča, kao na primer jutros, ali je žena uz mene i to je to - rekao je on za sam kraj.

Detaljnije pogledajte u video-snimku ispod:

Autor: Nikola Žugić