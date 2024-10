Gromoglasan aplauz: Anđela pedalirala Uroša jer je psihički maltretira, učesnici likuju što je Stanić ostao sam (VIDEO)

Smatra da joj ne treba takav drug!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću, a na prvom video snimku učesnici su imali priliku da vide kako Anđela Đuričić oduvava Uroša Stanića i završava prijateljstvo sa njim.

Uroš Stanić je prvi dobio reč, te je dao svoj sud o ovom video - klipu.

- Ne vidim razlog da mi prekidamo prijateljstvo, očito je da nismo više kao pre. Našla je Anu Spasojević koja je izdala u Zadruzi 6, koja je Zvezdanu pokazivala du*e. Ona je očigledno bolja od mene, nema veze. Mi već dve nedelje nemamo normalan odnos - rekao je Uroš.

- Što si ljubomoran? Pu*i ku*ac - rekla je Ana Spasojević.

- Bila sam jako nervozna ta dva dana, on je dolazi kod mene, zahvalila sam mu se za vino. Posle je došao Gastoz, ja sam i njega zamolila da ide na žurku da me pusti. Posle sat vremena je Miljana došla i on nas je tad video. Uroš je meni drag i gotivim ga. Ja sam se odvojila od njega jer on previše priča o stvarima iz rijalitija i meni to ne prija u ovom trenutku. U tom trenutku mi je bio naporan, ne zanima me ni šta se vamo ni šta se tamo radi. Psihički me uznemirava kada dođe 7 puta u pet minuta me pita što se ne družimo? Ne mogu da podnesem da mi neko stalno priča o rijalitiju - rekla je Anđela.

- Ona je rekla da ne želi sa mnom da priča o spoljnom svetu - rekao je Uroš.

- Anđela je u pravu što kaže nisam ti ja Janjuš i Aneli. Apsolutno smo ga mi trpeli toliko dugo, a ovo je tek početak šta će ona raditi ,poludeće od njega. On je meni radio to po ceo dan božiji, mene provocira od početka.

- Uroš ne pati za Anđelom neego za kadrom. Prvo dođe pa gleda da li ga kamera snima, pa onda priča - rekla je Miljana.

- Ti ćuti, osoba koja je juče bila na kiretaži tako se ne ponaša - rekao je Uroš.

- Anđela neće da se druži sa tobom, ne treba joj takav drug - rekla je Miljana.

- Ja sam lepo rekao da će se njoj obiti o glavu druženje sa njim. Nemoj psihički da maltretiraš nikoga, promeni se, uljudi se i unormali se - rekao je Ša.

Autor: N.P.