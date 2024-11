Pored svega što mu se nudi, ja sam mu pravi izbor: Ena nezadovoljna Pejinim ponašanjem prema njoj, otkrila šta joj najviše smeta! (VIDEO)

Smatra da je ne ceni dovoljno!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne. Darko je nastavljao da postalja pitanja Eni Čolić.

- Da li ti je Peja postao dosadan, sad kad si uspela da ga osvojiš - pitao je Darko.

- Ne, vidim u njemu potencijal i ne znam kako nije svestan sebe. Mislim da je njegov najveći problem nesigurnost u sebe, ali i u mene - odgovorila je Ena.

- Da li te je povredilo ponovno otvaranje tog vrtića - pitao je Tanasijević.

- Ne, ne vidim ga ni kao načelnika tog vrtića, to treba da bude neko drugi. Videla sam koliko im je bitan, kad mu na anketama nisu davale nijedan glas. Jako me sramota što govorimo neke stvari, zbog Pejinog tate, jer je čovek podžao naš odnos. Te devojčice tek da ne spominjem - rekla je Ena.

- Rekla si da si ti džekpot, koji on rasipa na sitne uloge - rekao je Darko.

- Jeste, to sam mu rekla da bi me bolje razumeo. Kockao se celu noć, nije me ni pogledalo, pa sam mu to rekla u tom žargonu. Pored svega što mu se nudi, ja sam mu pravi izbor - rekla je Čolićeva.

- Ko te bolje tretira od Peje - upitao je Darko.

- Ne bih želela da se ugleda na bilo koga, samo je do toga što mi svi poklanjaju više pažnje, nego moj partner. To mi najviše smeta - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković