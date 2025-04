OVO JOJ STVARA NEMIR: Ena se poverila Gruji, otkrila šta joj najviše smeta u Pejinom ponašanju! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić stigli su ponovo da se posvađaju, te se ona požalila Nikoli Grujiću Gruji.

- Grujo, ja ne mogu da kažem kako se osećam, jer se Peja sprda sa mnom. Meni je neopodno da plačem satima, da bih došla sebi. Sve je to zbog Peje, znam da me ti razumeš, Grujo. On je previše hladan, a ja ne mogu da razumem da se neko ponaša tako prema meni. Nisam srećna, ne mogu da nađem nešto što me stvarno ispunjava - rekla je Ena.

Autor: S.Z.