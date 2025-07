Stavila sve karte na sto!

Prva sagovornica voditelja Teodore Delić, Dače Virijevića i Nenada Macanovića Bebice u radio-emisiji ''N.N'', bila je Aneli Ahmić.

- Kako si? Kako se osećaš nakon komnentara učesnika na klip koji smo imali priliku da vidimo gde se Luka ne ponaša dobro prema tebi? - upitao je Dača.

- Bilo mi je veoma neugodno dok su svi gledali kako se ponaša prema meni. Međutim, svi su videli koliko se nedolično prema meni ponaša, a kako prema Sandri. Znam da će učesnici govoriti kako je mene ponizio, a Sandru gledao na duže staze, ali dobro - kazala je Aneli.

- Da li misliš da ti utičeš na njegovo loše ponašanje? - upitao je Bebica.

- Ne. Njega sam videla kao statičnu ličnost, sve dok nismo ušli u odnos, tek onda sam primetila da ima smisao za humor. Pogrešila sam jer sam dozvolila sebi da budem sa čovekom, koji je često mene peckao kad ode do Sandre. Sebi sama sam napravila problem jer nisam odmah stavila tačku na to, nego sam nastavljala taj odnos. Za Luku i mene nema više prostora. Ni ovde, ni napolju. Da, imam emocije prema njemu, veoma mi nedostaje, ali ne želim više sebi da dozvoljavam, to ponižavanje i blamiranje - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.